Incidente in A2 a Sala Consilina. Due auto coinvolte, feriti un uomo e un bambino

Scontro tra auto questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo a Sala Consilina al km 97 in direzione Nord.

Per cause in corso di accertamento si è verificato un impatto tra una Renault Clio e una Renault Modus con a bordo persone di rientro dalle vacanze verso Napoli. Un uomo e un bambino del Napoletano sono rimasti feriti e dopo essere stati soccorso dai sanitari del 118 sono stati trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina. Il recupero dei veicoli è stato affidato alla ESA Paciello di Sassano e alla ESA Rofrano di Sala Consilina.

Presente il personale dell’Anas per ripristinare la viabilità. Il traffico lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Nord sta subendo una serie di rallentamenti dovuti principalmente ai rientri del controesodo estivo.

– Chiara Di Miele –