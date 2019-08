Evade dai domiciliari per pedinare la moglie. In carcere uomo di Casal Velino

Finisce in un carcere con l’accusa di stalking un uomo di Casal Velino, evaso dagli arresti domiciliari.

Non si era rassegnato alla fine della relazione con sua moglie e, dopo l’ennesimo litigio e le continue minacce, la donna decide di denunciarlo.

Il caso è stato trattato con riservatezza dal Carabinieri che solo dopo i dovuti accertamenti hanno avvisato la Procura di Vallo della Lucania e sollecitato l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.

La storia è cominciata quando la donna ha deciso di abbandonare il tetto coniugale a causa dei continui maltrattamenti, così il marito è diventato pericoloso ed ha iniziato a seguirla. Una notte è stato fermato addirittura con un’ascia.

L’uomo, più volte, è stato posto agli arresti domiciliari finché, qualche giorno fa è stato sorpreso nuovamente fuori dalla sua abitazione, nei pressi del supermercato in cui lavorava la donna. In poche ore si è ritrovato in carcere.

– Paola Federico –