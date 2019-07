Incidente in A2 a Sala Consilina. Due auto coinvolte, cinque persone ferite

Uno scontro tra due auto ha interessato questa mattina l’autostrada A2 del Mediterraneo nelle vicinanze dell’Area di Servizio di Sala Consilina Nord.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto e un’Audi si sono scontrate. Nell’impatto sono rimasti lievemente feriti i cinque occupanti delle due auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso e gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina, coordinati dal locale Centro Operativo Autostradale, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

I veicoli sono stati rimossi dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.

Presente il personale dell’Anas per ripristinare la viabilità.

– Chiara Di Miele –