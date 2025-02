Tragedia sfiorata questa sera a Brienza dove una donna di 49 anni è rimasta vittima di un incidente domestico.

Per cause da chiarire la 49enne è stata investita da un ritorno di fiamma restando ustionata.

Per lei si è reso necessario il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che l’hanno condotta in ospedale al “San Carlo” di Potenza in eliambulanza.

Una volta giunta in ospedale la donna è stata ricoverata con ustioni di 1º e 2º grado sul 20% del corpo.

Fortunatamente non è in pericolo di vita e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.