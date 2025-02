Andrà a processo un 28enne di Montecorvino Rovella accusato di abusi sessuali nei confronti di una 31enne alla quale è stato diagnosticato un deficit intellettivo. Il ragazzo dovrà comparire dinanzi ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale di Salerno così come deciso dal Gip Albarano che ha disposto il giudizio immediato richiesto dal pm titolare delle indagini.

Il 28enne attualmente è detenuto nel Carcere di Vallo della Lucania. A gennaio è stato destinatario di un’altra ordinanza di custodia cautelare perchè è accusato anche di avere stuprato più volte una 15enne tra luglio e agosto del 2023.

Come riporta “La Città di Salerno” la difesa ha avanzato una richiesta di rito abbreviato condizionato all’audizione di testimoni che dovrebbero fornire un alibi all’imputato: una 15enne che avrebbe riferito di essere stata in sua compagnia fino alle 20.30 e che la vittima si sarebbe allontanata da sola alle 20, il fratello del 28enne che alle 21.12 gli avrebbe chiesto su Whatsapp dove fosse, ricevendo come risposta la foto della nipotina, e lo zio il quale ha confermato che alle 20.45 il nipote era a casa per accudire sua figlia.

La vittima delle presunte violenze ha raccontato ai Carabinieri di aver chiesto aiuto ma, trovandosi in una zona isolata, nessuno è arrivato a soccorrerla nella sera del 29 settembre 2024, quando sarebbe stata abusata mentre rientrava a casa da un bar.

Il 28enne l’avrebbe avvicinata e poi portata con sè in una zona di campagna. Dal racconto della vittima pare le avrebbe anche dato 10 euro e le avrebbe chiesto di non contattare nessuno. Lei avrebbe preso il telefono per chiedere aiuto, ma il 31enne glielo avrebbe sottratto e poi le avrebbe abbassato i pantaloni immobilizzandola a terra per tentare di stuprarla. Non vi sarebbe riuscito per la resistenza opposta dalla ragazza che successivamente è tornata a casa e ha raccontato tutto alla madre.

E’ stata poi medicata dai sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia per aver riportato dei graffi sul corpo.