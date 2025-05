È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’articolo 186 comma 2 bis del Codice della Strada, il 37enne di origini marocchine ma residente ad Atena Lucana coinvolto in un incidente stradale avvenuto sabato sera a Sala Consilina, nei pressi dello svincolo dell’A2.

L’uomo era alla guida di un furgone Mercedes Vito che si è scontrato con una Chevrolet Captiva con a bordo una famiglia del posto. In ospedale a Polla sono finite 5 persone con ferite lievi.

Dopo i rilievi del caso i Carabinieri della locale Compagnia hanno sottoposto il 37enne all’etilometro che avrebbe dato valori superiori ai 2 grammi per litro. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida.

I feriti sono assistiti dall’avvocato Massimo Puglia.

