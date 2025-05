Dramma della solitudine a Bellizzi dove ieri sera una 60enne è stata trovata senza vita nella casa in cui abitava da sola.

La donna non dava notizie da qualche giorno e così i vicini si sono allarmati e hanno allertato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, sono giunti davanti all’abitazione in via Grazioli e, non ricevendo risposte dalla padrona di casa, hanno aperto la porta trovandola all’interno senza vita.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del VOPI, la sventurata con molta probabilità era morta già da tempo, probabilmente a causa di un malore.

Dolore in città alla notizia di questo dramma e della scomparsa di una persona stimata.