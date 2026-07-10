Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Castelnuovo Cilento.

Per cause da accertare un operaio è caduto da un mezzo da lavoro colpendo una delle benne. Dopo l’allarme, sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure del caso.

Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vallo Scalo per chiarire la dinamica di quanto accaduto.