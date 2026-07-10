Centro Estivo ad Atena Lucana con la Cooperativa Insieme. Iscrizioni aperte fino al 13 luglio
Anche quest’anno Insieme Società Cooperativa Sociale propone il Centro Estivo di Atena Lucana, un’occasione speciale per offrire a bambini e ragazzi un’estate ricca di esperienze educative, momenti di socializzazione e attività pensate per favorire la crescita, l’autonomia e il divertimento. L’edizione 2026 sarà ispirata al tema “C’era una volta… un’estate di storie, emozioni e meraviglie”, un percorso che accompagnerà i partecipanti nel fantastico mondo delle fiabe, trasformando ogni giornata in un’avventura da vivere insieme.
Il teatro sarà il filo conduttore dell’intero progetto: attraverso laboratori di recitazione, narrazione e creatività i bambini potranno dare spazio alla propria immaginazione e contribuire alla realizzazione di uno spettacolo finale, frutto del percorso condiviso durante l’estate.
Le giornate saranno animate da laboratori artistici e creativi, attività musicali, giochi di gruppo, sport, esperienze all’aria aperta e numerose proposte ludico-educative, pensate per coinvolgere ogni bambino in modo attivo e valorizzarne talenti, curiosità e capacità relazionali.
Il Centro Estivo rappresenterà anche un’opportunità per conoscere meglio il territorio di Atena Lucana attraverso attività dedicate e uscite che permetteranno ai partecipanti di vivere il paese con occhi nuovi, imparando a scoprirne la storia, le tradizioni e le peculiarità.
Il servizio è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni e si svolgerà dal 15 luglio al 7 agosto e dal 17 al 28 agosto, dal lunedì al venerdì con orario 8.30-13.00.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 13 luglio. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online disponibile CLICCANDO QUI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Insieme ai recapiti indicati sul modulo.
“Un’estate è fatta di giornate che diventano ricordi, di amicizie che nascono giocando e di esperienze che aiutano a crescere. Il Centro Estivo di Atena Lucana è pensato proprio per questo: offrire ai bambini un luogo sicuro, accogliente e stimolante, dove vivere settimane ricche di emozioni, fantasia e condivisione. Vi aspettiamo per trascorrere insieme un’estate all’insegna del sorriso, della creatività e del divertimento!” fanno sapere dalla Cooperativa.