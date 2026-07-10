Anche quest’anno Insieme Società Cooperativa Sociale propone il Centro Estivo di Atena Lucana, un’occasione speciale per offrire a bambini e ragazzi un’estate ricca di esperienze educative, momenti di socializzazione e attività pensate per favorire la crescita, l’autonomia e il divertimento. L’edizione 2026 sarà ispirata al tema “C’era una volta… un’estate di storie, emozioni e meraviglie”, un percorso che accompagnerà i partecipanti nel fantastico mondo delle fiabe, trasformando ogni giornata in un’avventura da vivere insieme.

Il teatro sarà il filo conduttore dell’intero progetto: attraverso laboratori di recitazione, narrazione e creatività i bambini potranno dare spazio alla propria immaginazione e contribuire alla realizzazione di uno spettacolo finale, frutto del percorso condiviso durante l’estate.

Le giornate saranno animate da laboratori artistici e creativi, attività musicali, giochi di gruppo, sport, esperienze all’aria aperta e numerose proposte ludico-educative, pensate per coinvolgere ogni bambino in modo attivo e valorizzarne talenti, curiosità e capacità relazionali.

Il Centro Estivo rappresenterà anche un’opportunità per conoscere meglio il territorio di Atena Lucana attraverso attività dedicate e uscite che permetteranno ai partecipanti di vivere il paese con occhi nuovi, imparando a scoprirne la storia, le tradizioni e le peculiarità.

Il servizio è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni e si svolgerà dal 15 luglio al 7 agosto e dal 17 al 28 agosto, dal lunedì al venerdì con orario 8.30-13.00.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 13 luglio. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online disponibile CLICCANDO QUI

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Insieme ai recapiti indicati sul modulo.

“Un’estate è fatta di giornate che diventano ricordi, di amicizie che nascono giocando e di esperienze che aiutano a crescere. Il Centro Estivo di Atena Lucana è pensato proprio per questo: offrire ai bambini un luogo sicuro, accogliente e stimolante, dove vivere settimane ricche di emozioni, fantasia e condivisione. Vi aspettiamo per trascorrere insieme un’estate all’insegna del sorriso, della creatività e del divertimento!” fanno sapere dalla Cooperativa.