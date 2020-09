Incendio nella notte a Sassano. In fiamme la vegetazione in località Santissima Annunziata

Le fiamme continuano a prendere di mira il territorio valdianese e soprattutto i suoi boschi. In nottata un incendio di vaste dimensioni ha interessato la zona montuosa di Sassano, in località Santissima Annunziata.

La vegetazione boschiva ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, in due punti differenti e non molto distante dal centro storico del paese.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del caposquadra Alessandro Morello.

Ardue le operazioni di spegnimento per i caschi rossi già reduci da una giornata impegnativa sul fronte degli incendi boschivi. Infatti ieri le fiamme hanno interessato Sala Consilina in località Santa Maria degli Ulivi, mentre nei giorni scorsi due grandi incendi boschivi hanno coinvolto la vegetazione di Atena Lucana in località Saracena e di Polla, a pochi passi dal Convento.

– Chiara Di Miele –