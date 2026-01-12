Incendio nella cucina di un appartamento a Castel San Lorenzo. I Vigili del Fuoco domano le fiamme
Fiamme in un appartamento a Castel San Lorenzo. L’incendio si è sviluppato in mattinata, probabilmente a causa di un corto circuito, mentre i proprietari erano assenti.
Una vicina notando il fumo ha allertato il 115 e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli che hanno domato il rogo.
Le fiamme hanno interessato la cucina di casa distruggendo alcune suppellettili.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.