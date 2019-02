Incendio in un’abitazione di Vallo della Lucania. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Attimi di paura questo pomeriggio a Vallo Della Lucania a causa di un incendio che ha riguardato un’abitazione in via Giuseppe Moscati, in pieno centro abitato.

Al momento dell’incendio in casa non erano presenti i proprietari dell’immobile e a dare l’allarme sono stati i vicini preoccupati a causa della puzza di bruciato che arrivava dall’appartamento accanto.

Sono stati allertati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania guidati dal Caposquadra Giampiero Barbuto che, già in zona, sono intervenuti tempestivamente e hanno spento l’incendio che pare si sia propagato dalla cucina.

Per fortuna nessun danno per le persone vicine ma solo tanta paura.

– Maria Emilia Cobucci –