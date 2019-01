Incendio in una falegnameria ad Ottati. Intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato questa mattina ad Ottati ai danni di un laboratorio di falegnameria del posto.

Le fiamme, originatesi per cause in corso di accertamento, hanno lambito e distrutto completamente la struttura in cui si trovavano diversi macchinari, tra cui una sega a nastro e un muletto, oltre a diverse attrezzature da lavoro.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. I caschi rossi del Turno A hanno dovuto lavorare non poco per domare il rogo e successivamente mettere in sicurezza l’intera area.

– Chiara Di Miele –