Ha preso il via ieri pomeriggio presso il cinema “Ferrari” di Sapri la fase finale della quarta edizione del concorso canoro “In Viaggio Verso Sanremo”, organizzato dall’associazione Cicas Sapri che in questi anni si è fatta promotrice di un importante progetto di promozione del territorio dal nome “Terre del Bussento”, ideato da Matteo Martino.

Molti i partners istituzionali che hanno deciso di sostenere questo progetto destinato alla promozione e allo sviluppo del territorio del basso salernitano. Innanzitutto i comuni di Sapri, San Giovanni a Piro, Torraca, Morigerati e Tortorella ai quali si è aggiunto a partire da quest’anno anche il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. E sarà proprio il Presidente Tommaso Pellegrino a ricevere il 9 Febbraio presso il teatro “Ivan Graziani” di Casa Sanremo il premio “Terre del Bussento Winter Edition”.

Un riconoscimento che viene assegnato a coloro che esaltano la propria territorialità e rivendicano a chiare lettere l’appartenenza alle terre del Bussento.

“Ricevere questo riconoscimento per me è motivo di orgoglio – ha dichiarato il Presidente Pellegrino – ed è importante per il nostro territorio e per i nostri giovani sostenere tali progetti che devono essere dei modelli da seguire e da diffondere sull’intero territorio Cilentano”.

Per quanto riguarda la parte canora tra i tre ragazzi rimasti in gara a spuntarla e ad accedere alla finale del concorso nazionale “Casa Sanremo in tour”, che si terrà al teatro “Palafiori” di Sanremo durante la settimana del Festival, è stato Giuseppe Volpe con il brano “Quante volte”.

Ad affiancare Volpe durante la settimana del Festival ci saranno anche gli studenti degli istituti “Leonardo da Vinci” e “Carlo Pisacane” di Sapri e i ragazzi dell’istituto “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento.

