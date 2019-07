Ieri intensa giornata di fuoco per i Volontari della Protezione Civile Città di Battipaglia che, sul territorio comunale ed in particolare in località Serroni Alto, sono stati impegnati nel domare un incendio.

Le fiamme hanno in breve lambito del materiale di risulta nonostante l’ordinanza sindacale che vieta l’accensione di fuochi fino al 30 settembre.

I volontari sono riusciti a domare l’incendio dopo diverse ore di lavoro.

– Claudia Monaco –