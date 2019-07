Dalla Regione in arrivo circa 400mila euro per il potenziamento dell’ex clinica “Fischietti” di Padula

Con un Decreto della Regione Campania è stato finanziato il progetto di adeguamento della struttura polivalente ex Clinica Fischietti – Padula per un importo di 492.744,95 euro.

Il progetto riguarderà il potenziamento dell’ex clinica “Fischietti” di Padula Scalo attraverso un ammodernamento edilizio con l’Asl Sa/3 capofila del progetto e Padula.

La struttura, da sempre punto di primo soccorso per l’area a sud del Vallo di Diano, permetterà un sospiro di sollievo grazie a un supporto socio-sanitario per tantissimi cittadini delle frazioni montane che distano notevolmente dai presidi ospedalieri.

Il sindaco di Padula Paolo Imparato e l’Amministrazione Comunale esprimono grande soddisfazione per questo risultato raggiunto: “Mi corre l’obbligo di ringraziare il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Commissario dell’ASL Salerno Mario Iervolino – le parole del primo cittadino – l’Amministrazione Comunale di Montesano guidata dal Sindaco Giuseppe Rinaldi e gli amministratori del Comune di Padula che con voto favorevole, in Consiglio comunale, approvarono il progetto del Polo sanitario a sud del Vallo di Diano”.

“È un’ottima notizia – commenta invece il Sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi – frutto di una partnership istituzionale dedicata ad un presidio importante per i cittadini e per la tutela della prima emergenza. In questo momento penso soprattutto alle frazioni montane di Tardiano, Perillo, Cessuta. Sarà un punto di approdo importante per ogni forma di urgenza. Si tratta di un lavoro sinergico fatto bene e con passione che ha dato questo risultato. Montesano sente suo il presidio ‘Fischietti’ nonostante sia ubicato a Padula. Ringrazio il collega Imparato e quanti hanno concretamente collaborato sinergicamente per ottenere questo finanziamento”.

– Claudia Monaco –