Incendio in un fienile a Padula Scalo. Intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio a Padula Scalo. Ad andare in fiamme, per cause in corso di accertamento, un fienile situato in un terreno in via Cammarelle.

Le fiamme, in breve tempo, hanno lambito la struttura che è andata completamente distrutta insieme a diverse balle di fieno.

Fortunatamente, l’incendio non ha raggiunto una stalla adiacente al fienile dove erano custoditi diversi capi di bestiame.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, i volontari della Protezione Civile Vallo di Diano coordinati dall’assessore delegato Vincenzo Polito e l’Ufficio Tecnico comunale.

I capi di bestiame sono stati prontamente cacciati e messi in sicurezza.

– Claudia Monaco –