I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio divampato nel primo pomeriggio all’interno di un capannone in località Cersavo a Torraca.

Sul posto sono tempestivamente arrivate le squadre provenienti dai Distaccamenti di Vallo della Lucania, guidati dal Capo Reparto Nunzio D’Amato, di Policastro Bussentino e Sala Consilina. A supporto delle operazioni di spegnimento sono state inviate anche autobotti dai Comandi di Eboli e Salerno.

Il capannone, adibito a deposito, è andato completamente distrutto dalle fiamme. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Fortunatamente non si registrano feriti.