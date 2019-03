Un incendio è divampato nel pomeriggio ad Auletta in contrada Mennuccio.

Per cause in corso di accertamento la vegetazione presente in un fondo agricolo ha preso fuoco e il rogo è stato alimentato soprattutto dal vento che sta soffiando nelle ultime ore sul territorio.

L’immediato intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina ha permesso di domare le fiamme.

In cenere circa 3 ettari di vegetazione.

– Chiara Di Miele –