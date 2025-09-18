Incendio ad Atena Lucana Scalo. Vigili del Fuoco in azione
Un incendio esteso questa sera ha preso vita, per cause da accertare, ad Atena Lucana nella frazione Scalo.
Le fiamme hanno interessato l’area adiacente al fiume Tanagro, a ridosso dei binari ferroviari dismessi.
In poco tempo, alimentate anche dal vento, hanno mandato in fumo le sterpaglie ormai secche per l’assenza di piogge.
Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per domare il rogo e bonificare successivamente la zona presa di mira dall’incendio.