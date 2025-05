Si è tenuta questa mattina presso l’ospedale di Agropoli l’inaugurazione del primo laboratorio di neuroscienze applicate all’età evolutiva.

La nuova apertura rappresenta un importante traguardo, con un particolare interesse per le fasce d’età più giovani della provincia.

Questi nuovi servizi rappresentano un passo significativo nell’offerta diagnostica e terapeutica rivolta alle patologie neurologiche e psichiatriche dell’età evolutiva. La tecnica del neurofeedback, infatti, consente di rilevare l’attività elettrica celebrale in quelle aree del cervello preposte al controllo dell’attenzione, del comportamento e della memoria comparandola con i valori di riferimento acclarati in letteratura per coglierne le eventuali differenze ed intervenire su di esse al fine di migliorare le proprie performance attentive.