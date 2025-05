Nella giornata di ieri il Nucleo di Polizia Annonaria del Comando della Polizia Municipale di Salerno unitamente a personale dell’Asl, dopo le segnalazioni, hanno effettuato un sopralluogo congiunto in una struttura dedita alla vendita di prodotti per l’infanzia della zona orientale.

Nel corso dell’ispezione, che ha riguardato sia il deposito che il reparto vendita di prodotti alimentari, sono state evidenziate gravi carenze igienico sanitarie, per cui l’Asl ha disposto l’interdizione di entrambi i locali, fino a quando non si provvederà alla completa pulizia e sanificazione degli ambienti. È stato anche richiesto lo spostamento del reparto vendita alimenti in un’altra zona del locale.

E’ stata anche accertata, sia nel deposito che nell’apposito reparto, la presenza di oltre 150 chili di alimenti per bambini scaduti, per cui l’Asl ha ordinato la distruzione di quanto posto già in vendita e di quanto, in parte, era detenuto in deposito, attività che è stata immediatamente eseguita dal titolare.