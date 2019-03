Inaugurata a Sassano la nuova terrazza con murales su Corso Umberto I

È stata inaugurata ieri pomeriggio a Sassano la nuova terrazza in Corso Umberto I, nel centro storico del paese.

Si tratta di un’opera di riqualificazione urbana perché, dove prima sorgeva un vecchio immobile disabitato, è stato realizzato uno spazio sovraelevato che fungerà da vera e propria terrazza per i residenti e per quanti vorranno godere del paesaggio offerto dalla veduta. La terrazza è impreziosita da un murales che raffigura, quasi come in un gioco di immagini, lo stesso scenario reale che si può ammirare frontalmente, la stupenda chiesa della Madonna del Carmine lungo la strada che conduce in montagna.

Erano presenti alla cerimonia inaugurativa il sindaco Tommaso Pellegrino, gli amministratori comunali, i tecnici che hanno curato la realizzazione della terrazza e il parroco del paese, don Otello Russo.

“Un’opera di riqualificazione urbana utile e concreta. Un impegno mantenuto. Un lavoro che guarda al futuro rispettando la storia e i luoghi della nostra comunità. Un lavoro che ci rende orgogliosi del nostro Paese” ha dichiarato Pellegrino.

Non si tratta dell’unico spazio pubblico del paese reso più caratteristico dalla presenza di murales, che possono essere ammirati anche nei pressi di Piazza Umberto I e in via Madonna del Carmine.

– Chiara Di Miele –