I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di fidanzati bresciani, lei 21enne e lui 24enne, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione di Buonabitacolo, impegnati con altre pattuglie della Compagnia nel controllo del traffico sulle principali arterie di collegamento con le località balneari della Costa cilentana, nei pressi dello svincolo “Padula-Buonabitacolo” dell’autostrada A2 del Mediterraneo hanno controllato l’Alfa Romeo Mito con a bordo i due giovani, in quel momento diretti verso il Golfo di Policastro per andare in vacanza.

I Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dei due, hanno deciso di perquisire l’auto, trovando in una borsa da mare, nel vano portaoggetti sul cruscotto e sotto il posacenere circa 80 grammi di cocaina, marijuana ed hashish e circa 600 euro in contanti.

I due arrestati sono stati ristretti ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.

– Chiara Di Miele –