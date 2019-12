In tanti in Piazza a San Pietro al Tanagro per la seconda edizione dei Mercatini di Natale

Momento di grande gioia e forte aggregazione quello vissuto dalla comunità di San Pietro al Tanagro in occasione della seconda edizione dei Mercatini di Natale. Una due giorni ricca di eventi che è stata organizzata dall’associazione socio-culturale “+insieme”.

Tante le persone che si sono riunite in Piazza Enrico Quaranta per ammirare le esposizioni dei piccoli artigiani locali e per degustare le ottime pietanze natalizie. Nella serata di ieri, Babbo Natale ha raccolto le letterine dei più piccoli, ed elfi e spettacoli di magia hanno fatto divertire grandi e bambini.

“Sono stati due giorni ricchi di attività, una bella occasione per stare insieme e per vivere le emozioni uniche del Natale – commenta il presidente dell’associazione Piera Aromando -. E’ stata anche l’occasione per dar modo a tanti artigiani di esporre i loro prodotti e di farsi conoscere. Un gran successo che ci spinge a continuare ed a migliorare sempre di più nell’organizzazione e nel coinvolgere più persone e artigiani per le edizioni future”.

Come fanno sapere i membri dell’associazione, il ricavato verrà utilizzato per l’organizzazione del Capodanno, gratuito e aperto a tutti.

– Annamaria Lotierzo –