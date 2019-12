Autolinee Curcio. Fino all’11 gennaio i biglietti acquistabili on line o nelle sedi territoriali

Le Autolinee Curcio informano la clientela del blocco delle prenotazioni telefoniche per l’acquisto dei titoli di viaggio per partenze da oggi fino all’11 gennaio 2020.

I biglietti, durante il periodo indicato, potranno essere acquistati esclusivamente dal sito www.curciostore.it o presso le biglietterie territoriali.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Salerno in via Mauro Clemente, telefonando allo 089.233.899 oppure mandando una mail all’indirizzo salerno@autolineecurcio.it, presso la sede di Polla in Via Fornaci, al numero 0975 391213 – fax 0975 391939 oppure via mail all’indirizzo polla@autolineecurcio.it e presso la sede di Scario in via Rione Nuovo telefonando allo 0974 986066 – fax 0974 1930332 oppure scrivendo a scario@autolineecurcio.it.

– Antonella D’Alto –