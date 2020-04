“In salute: consigli utili”. Ricette elettroniche direttamente in farmacia

In questo delicato periodo anche il lavoro dei medici di base ha fatto un passo in avanti verso la digitalizzazione.

Creare assembramenti negli studi medici è stato ritenuto troppo pericoloso da parte dei medici, che rivolgendosi al Ministero della Salute, hanno ottenuto di poter “digitalizzare” le ricette per i propri pazienti.

Per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del Coronavirus ora è possibile ricevere dal medico dei codici, che equivalgono al “numero di ricetta elettronica” (nre), cioè il numero identificativo della ricetta, che è composto dal codice regionale e il progressivo. Con questi codici potete ritirare i farmaci con ricetta direttamente in farmacia senza la necessità di esibire la ricetta cartacea.

Questo però a molti non è ancora chiaro e vedo persone che purtroppo non sanno maneggiare bene gli smartphone e chiedono a noi farmacisti aiuto. In questo periodo è bene che noi farmacisti non tocchiamo i vostri telefoni per tutelare la vostra e la nostra salute. Quindi è importante che voi siate preparati sul da farsi. Il medico può inviare il numero tramite: comunicazione telefonica, ovvero il paziente chiama il medico e lui detta i numeri della prescrizione; tramite servizi di messaggistica, per poter ricevere ad esempio la foto della ricetta da cui leggere i codici; email, vi può inviare o solo i codici o due mail, una con il file protetto da un codice e un’altra con il codice di sicurezza per aprire il file. Il file protetto è la ricetta, vi troverete sul vostro pc la ricetta che prima vedevate stampata dal medico.

Se riuscite, stampate il file mandato per email, in questo modo riducete i tempi di attesa, altrimenti potete recarvi in farmacia con i codici e con il codice fiscale di chi è intestata la ricetta e il vostro farmacista stamperà il file dandovi i medicinali prescritti. E’ importante quindi avere con sé o comunque ricordare il codice fiscale dell’intestatario della ricetta. Per quanto riguarda i piani terapeutici, per fortuna non c’è più bisogno della ricetta “rossa”, sono state dematerializzate anche quelle; la procedura è la stessa elencata prima, bisogna avere codici e codice fiscale. Purtroppo per questi medicinali bisogna ritornare in farmacia perché sono distribuiti per conto dell’ASL.

Per evitare di uscire potete chiedere alla vostra farmacia di fiducia se è possibile inviare i codici della ricetta per poterlo ordinare e passare direttamente a ritirarlo. Mi raccomando, se per i DPC avete una ricetta “rossa”, quella deve essere portata con sé in farmacia, con quei codici della ricetta e codice fiscale purtroppo non essendo dematerilizzata non risulta nel gestionale e quindi non risulta da stampare.

È rimasto tutto invariato per i presidi diabetici e per i celiaci. Se seguite una terapia con ossigeno ricordate di restituire le bombole in farmacia, ora è più importante di prima. Invece per i farmaci destinati alla terapia del dolore, farmaci stupefacenti, farmaci con ricette non ripetibili e farmaci di classe C, è ancora necessario il documento cartaceo intestato, compilato e firmato in originale dal medico prescrittore. Importante sapere che il medico non può in nessun modo comunicare i numeri della ricetta o inviare allegati direttamente in farmacia.

Fate in modo di raggruppare un po’ di richieste di farmaci necessari prima di chiamare il vostro medico, così evitate di uscire e lasciate libero il suo canale di comunicazione che potrebbe servire per qualche urgenza. Importante come sempre è #RESTAREACASA.

– Monica Tiziana Gallo –