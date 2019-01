In fiamme un deposito agricolo a Pertosa. Intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio nella tarda mattinata di oggi ha interessato un deposito agricolo situato nei pressi della Zona Industriale di Pertosa.

Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno avvolto il casolare in cui erano custoditi una serie di attrezzi, tra cui decespugliatori e motoseghe, e prodotti per l’agricoltura.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. I caschi rossi del Turno A hanno lavorato non poco per domare il rogo e mettere in completa sicurezza l’area interessata dell’incendio.

– Chiara Di Miele –