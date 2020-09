In fiamme la Pineta di Sant’Iconio a Marina di Camerota. Canadair in azione per spegnere le fiamme

Un’intera collina è stata avvolta dalle fiamme questo pomeriggio a Marina di Camerota, frazione costiera del Comune di Camerota.

Un incendio di vaste dimensioni, infatti, si è sviluppato nella Pineta di Sant’Iconio. Tre ettari di macchia mediterranea della Riserva Naturale presente all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono andati a fuoco. Le fiamme alte, complice il vento, in poco tempo hanno avvolto l’intera area.

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino, degli operai della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo e del DOS per coordinate perfettamente le operazioni di spegnimento delle fiamme. Necessario è stato anche l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco e di un canadair per tentare di spegnere nel più breve tempo possibile l’incendio. Sul posto tempestivo è stato anche l’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione agli ordini dei Maresciallo Francesco Carelli per chiudere momentaneamente la strada presente nei pressi della pineta, interessata da un’eventuale e pericolosa caduta massi.

– Maria Emilia Cobucci –