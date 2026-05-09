La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un 55enne di Potenza ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di droga gli agenti della Squadra Mobile hanno controllato un’auto che viaggiava sulla SS 96 bis in direzione Potenza nel tratto ricadente a Irsina.

A bordo tre uomini che hanno mostrato un atteggiamento di nervosismo insospettendo i poliziotti che li hanno quindi sottoposti ad un approfondito controllo con perquisizione personale estesa all’auto.

Uno dei passeggeri aveva nascosto sotto alla maglia un sacchetto in cellophane con due involucri contenenti 31,4 grammi di cocaina.

La perquisizione è stata estesa alle abitazioni dei tre a Potenza con esito negativo, ad eccezione del 55enne trovato già in possesso di cocaina. Sul tavolo della cucina della sua abitazione sono stati trovati altri 8,5 grammi di cocaina e strumenti idonei al taglio e confezionamento della droga, un bilancino di precisione e ritagli di cellophane di forma circolare.

La droga e il materiale sono stati sequestrati insieme a 760 euro in contanti (110 euro nel portafogli dell’uomo e 650 custoditi in camera da letto) ritenuti provento dell’attività di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 55enne è stato portato in carcere.

Gli accertamenti, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, vanno intesi nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale.