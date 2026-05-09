Ancora un caso di avvelenamento di animali si registra nel salernitano.

Questa volta a fare da scenario è Buccino dove questa mattina un cane di grossa taglia di una famiglia del posto ha perso la vita presentando tutti i sintomi di un avvelenamento.

Sul posto gli agenti della Guardia Agroforestale Italiana che hanno contattato i veterinari dell’ASL.

“Troppi cani morti e troppo lenti gli interventi, specialmente di sabato e domenica. Si chiedono interventi più celeri e personale sempre reperibile” ha commentato il presidente nazionale della Guardia Agroforestale Italiana Antonio D’Acunto.

I volontari, tramite il servizio di vigilanza zoofila, dichiarano che denunceranno ogni irregolarità.