In auto con il figlio minorenne e oltre 6 kg di hashish nella borsa termica. Salernitana in manette

In auto con il figlio minorenne e più di 6 kg di hashish. Per questo motivo una 43enne di Salerno è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dagli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra e della Sottosezione di Polizia Stradale di Angri.

La donna stava viaggiando sull’autostrada Napoli-Salerno, nei pressi di Pompei, quando è stata fermata dai poliziotti che hanno proceduto al controllo.

La droga è stata trovata nascosta all’interno di una borsa termica.

– Chiara Di Miele –