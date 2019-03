In arrivo un nuovo Prefetto per la Provincia di Potenza. Si tratta di Annunziato Vardè

Nuovi incarichi al Ministero dell’Interno, il Consiglio dei ministri ha infatti approvato un movimento di Prefetti con il quale è stato deciso che il Prefetto Annunziato Vardè è destinato a Potenza.

Vardè è originario di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, e dal 2017 è Prefetto della Provincia di Brescia. Tra i vari incarichi ricoperti è stato Viceprefetto Vicario della Prefettura di Varese, nel 2011 è stato Commissario Straordinario per l’individuazione e la realizzazione delle discariche in provincia di Napoli e, successivamente, anche in quella di Salerno.

Dal 2012 al 2016 ha svolto le funzioni di Prefetto nella Provincia di Ragusa dove, tra l’altro, ha coordinato i servizi di soccorso e prima accoglienza di circa 50.000 migranti sbarcati nel porto di Pozzallo, nell’ambito delle operazioni “Mare Nostrum” e “Triton”. Dal 2016 al 2017 è stato Prefetto della provincia di Brindisi.

Giovanna Stefania Cagliostro, attuale Prefetto di Potenza, andrà a coprire il ruolo di Commissario dello Stato per la Regione Sicilia.

– Chiara Di Miele –