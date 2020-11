In 50 all’interno di una braceria di Eboli per una festa privata. Scattano la chiusura del locale e la sanzione

In 50 per festeggiare all’interno di una braceria a Santa Cecilia di Eboli. Scattano la chiusura dell’esercizio commerciale e la pesante sanzione per aver violato l’attuale normativa anti-Covid.

Nel corso di una serie di controlli a tappeto messi in atto dalla Polizia Locale di Eboli, come si legge su “La Città di Salerno“, i caschi bianchi hanno scoperto che all’interno della braceria si stava tenendo una festa privata con ben 50 partecipanti in barba agli attuali divieti.

Così è scattata la chiusura per 5 giorni del locale e il titolare dovrà pagare una multa di 400 euro.

Gli agenti della Polizia Locale, inoltre, hanno provveduto ad identificare tutti i partecipanti.

– Chiara Di Miele –