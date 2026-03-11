Significativi interventi all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove recentemente è stata implementata la delimitazione dell’area critica, vi è la presenza fissa del servizio di vigilanza e a breve verrà attivato il parcheggio riservato ai dipendenti.

La FIALS esprime il proprio sincero apprezzamento nei confronti della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Polla, guidata da Luigi Mandia, per gli importanti interventi recentemente adottati a tutela dell’organizzazione e della sicurezza della struttura.

“Si esprime gratitudine per l’implementazione della delimitazione dell’area critica, iniziativa che rappresenta un passo significativo verso una migliore gestione degli spazi ospedalieri e verso una maggiore tutela delle aree assistenziali più delicate, con benefici concreti per il personale sanitario e per l’utenza – dichiarano Saverio Carimando, Mario Marmo, Giuseppe Forlano, Francesco Amabile e Angela Di Bella con il Segretario Enzo Garone – Un ulteriore apprezzamento viene espresso per la presenza fissa del servizio di vigilanza nell’area critica, misura di grande rilevanza che contribuisce a garantire maggiore sicurezza all’interno del presidio ospedaliero, tutelando operatori sanitari, pazienti e visitatori e favorendo un clima di maggiore serenità nello svolgimento delle attività lavorative”.

“Allo stesso modo, accogliamo con favore la prossima attivazione del parcheggio riservato ai dipendenti ospedalieri con accesso regolamentato tramite badge aziendale all’ingresso, soluzione fortemente voluta dall’Organizzazione Sindacale che consentirà di garantire l’utilizzo degli spazi esclusivamente al personale operante nel presidio, evitando l’ingresso a persone non appartenenti alla struttura ospedaliera e migliorando così ordine, sicurezza e fruibilità del parcheggio per i lavoratori” concludono.