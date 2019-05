“La Capitale verso la stabilità dei prezzi. Compravendite in aumento” è stato il titolo della conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Roma nell’Auditorium Antonio Nori di Confesercenti Nazionale, organizzata dall’associazione imprenditoriale e dal Gruppo Tecnocasa.

Al tavolo dei lavori era presente Raffaele De Paola, originario di Teggiano, Affiliato Tecnocasa e titolare nella Capitale di 26 agenzie immobiliari contraddistinte dal noto e prestigioso marchio.

Nel corso della mattinata sono stati presentati i risultati della ricerca sul mercato immobiliare e creditizio da cui è emerso che il valore delle case a Roma resiste rispetto agli immobili commerciali. La flessione dei prezzi è diminuita e il mercato immobiliare romano fa registrare dati positivi per quanto concerne le residenze. Nel 2018 è aumentato il numero di compravendite registrate in città, segnalando un +3% rispetto al 2017 per un totale di oltre 32mila compravendite secondo i numeri elaborati dall’Ufficio Studi Tecnocasa su dati dell’Agenzia delle Entrate.

Ad aprire i lavori è stato Fabio D’Onofrio, coordinatore nazionale ANAMA Confesercenti, seguito dall’intervento di Giuseppe Garofalo, Area Manager Gruppo Tecnocasa, che ha relazionato sui numeri del Gruppo.

De Paola ha attirato l’attenzione dei presenti su di un focus incentrato sul mercato di Roma e sul centro della Capitale.

I lavori hanno visto il contributo di Claudio Parenti, Consulente d’area Tecnocasa, sull’andamento del mercato nazionale, sul trend nella regione Lazio e sul settore degli Immobili per l’Impresa. In conclusione Stefano Cardona, Responsabile Area Lazio Kìron Partner SpA, è intervenuto su “Il mercato creditizio: andamento del mercato nazionale e locale” e su “Dati sui mutui a Roma”.

– Chiara Di Miele –