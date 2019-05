Cinecittà World Run. Il 2 giugno si corre nel Parco divertimenti di Roma ricordando Forrest Gump

Domenica 2 giugno alle 10 tra i suggestivi set cinematografici di Cinecittà World si correrà la III edizione della Cinecittà World Run. Organizzata dal ROMA ROAD RUNNERS CLUB, con il patrocinio del Municipio IX di Roma Capitale, del CSI comitato provinciale di Roma e dalla FIDAL Comitato Regionale del Lazio e in collaborazione con Universal Pictures Home Entertainment Italia, la terza edizione sarà dedicata al celebre personaggio di Forrest Gump, a 25 anni dall’uscita dell’indimenticabile film con Tom Hanks, vincitore di ben 6 Premi Oscar.

Sono previsti due percorsi, uno da 7 km (gara competitiva e non competitiva) e uno di circa 1 km (non competitiva). Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del running, dello sport all’aria aperta, ma anche del cinema e del divertimento.

Tra gli atleti in gara anche Franca Fiacconi, ex maratoneta italiana, vincitrice in carriera delle maratone di New York, Roma, Praga, Enschede e Sant’Antonio.

Alle 16 i partecipanti e i visitatori del Parco potranno approfittare di una proiezione speciale del film per rivivere le emozioni che Forrest Gump ha trasmesso a intere generazioni segnando la storia del cinema.

I vincitori della gara competitiva saranno premiati con il DVD del film, la maglietta e il cappellino celebrativi della “Corri con Forrest” e con una dolce sorpresa finale ispirata a una delle scene più famose del film: “La vita è come una scatola di cioccolatini, non si sa mai quello che ti capita”.

– Chiara Di Miele –