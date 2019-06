C’è anche il giovane Mario Capo, 22enne di Roscigno, nel team classificatosi al terzo posto su 156 squadre partecipanti a “Fly Your Ideas”, competizione biennale per le idee di studenti universitari di tutto il mondo che si è tenuta a Tolosa, dove ha sede un centro di produzione Airbus, colosso aerospaziale europeo.

Mario, ex studente del Liceo Artistico di Teggiano che attualmente è iscritto al Politecnico di Milano, ha partecipato alla prestigiosa gara con il suo team, “Move-EZ”, composto da Vittorio Di Pietrantonio, Tommaso Cinelli e Daniela Agachi. Insieme a loro hanno partecipato ben 2265 studenti provenienti da 700 università e 89 Paesi diversi.

Il team Move-EZ ha studiato il progetto “Swan – Smar Wheelchair”, un sistema robotizzato per muovere le poltrone degli aerei dentro e fuori i velivoli e consentire un imbarco più autonomo alle persone con disabilità o difficoltà motorie. La squadra italiana è salita sul podio insieme a quella olandese dell’Università di Delft che ha conquistato il secondo posto e alla vincente squadra dell’Università di Cambridge composta da studenti indonesiani e giapponesi.

I temi su cui Airbus ha raccolto le idee dei giovani universitari sono stati l’elettrificazione per trasformare il volo in un’attività meno inquinante, i servizi innovativi derivanti dai dati digitali generati da Airbus, la cybersecurity, la Internet of things e l’intelligenza artificiale.

Mario, diplomato nel 2015 al Liceo Artistico di Teggiano, studia da quattro anni al Politecnico di Milano ed è iscritto al primo anno di Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica. Il suo team è stato selezionato tra 270 squadre provenienti da 72 nazioni. Solo 7 progetti hanno conquistato la finale di Tolosa.

