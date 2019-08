“L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per questa ragione è fondamentale rilanciare il mondo delle costruzioni. Rigenerare e recuperare le periferie. Riteniamo che, in questo panorama, occorre rilanciare il Sisma bonus, uno strumento che può realmente incentivare la messa in sicurezza degli edifici con agevolazioni fiscali molto vantaggiose e dando respiro al settore delle costruzioni senza alimentare ulteriore consumo di suolo”.

Lo rendono noto la senatrice del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano al termine del tavolo tecnico tenutosi questa mattina a Roma presso la Camera dei Deputati con la Presidente della Commissione Finanze, Carla Ruocco, che dichiara: “Le PMI fanno un lavoro straordinario sul territorio ed è dovere dello Stato aiutarle”.

“Oltretutto, – concludono Felicia Gaudiano e Michele Cammarano – secondo recenti dati emersi dal dossier del Cresme e del Servizio Studi della Camera, gli incentivi sulle ristrutturazioni e Sisma bonus hanno dato il via a investimenti importanti, favorendo l’occupazione e creando nuovi posti di lavoro, preziosi per il nostro Paese: oltre 28.800 milioni di investimenti attivati solo nel 2018 e oltre 284.000 occupati diretti e un totale di oltre 292 miliardi negli ultimi vent’anni. Partono da Salerno le proposte per migliorare e aiutare i piccoli imprenditori in questo campo”.

– Chiara Di Miele –