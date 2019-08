Gli amministratori vicini ai cittadini, alle loro esigenze, alle richieste che provengono dalla comunità. Questo, in sostanza, è il succo della prossima iniziativa annunciata dal sindaco di Sapri, Antonio Gentile.

Si chiama #SenzaZucchero e prenderà il via a settembre. Il primo cittadino andrà a casa dei sapresi che ne faranno richiesta per prendere insieme un caffè e per discutere di problematiche, ascoltare appelli, trovare una risoluzione ai diversi problemi che quotidianamente possono incappare nel percorso di un cittadino. Ma sarà anche l’occasione per accettare consigli e suggerimenti utili da parte di chi vive da sempre la città e si confronta ogni giorno con le sue strutture, i servizi, gli eventuali disservizi.

Un modo per coinvolgere la cittadinanza, rendendola attiva e parte viva dell’azione amministrativa della squadra guidata da Gentile.

“Un caffè con te, a casa tua, – descrive così il sindaco la prossima iniziativa – per parlare di idee, critiche, chiarimenti e proposte. Un momento dove sia le domande che le risposte saranno senza mezzi termini, #senzazucchero“.

– Chiara Di Miele –