Il sindaco di Polla Rocco Giuliano nomina Federica Mignoli come nuovo assessore

Dopo le dimissioni e l’uscita dal Consiglio comunale di Polla di Teresa Maria Pascale, il primo cittadino Rocco Giuliano ha provveduto a nominare il nuovo assessore e ha distribuito le nuove deleghe.

E’ stata nominata assessore con delega al Commercio, al Turismo e allo Sport Federica Mignoli, mentre la delega all’Istruzione è stata affidata al Presidente del Consiglio Giovanni Corleto.

“Sono orgogliosa per questo incarico – commenta l’assessore Mignoli – avevo già iniziato il mio percorso amministrativo con il massimo dell’impegno e questa carica è molto prestigiosa. Questa nomina mi motiva ancora di più a fare del mio meglio per il mio paese. Il mio obiettivo è fare qualcosa di buono e portare degli ottimi risultati”.

“Auguro al nuovo assessore un buon lavoro in armonia con il gruppo, in modo da realizzare quanto previsto nel programma elettorale per l’interesse di tutta la nostra comunità”, è stato il primo commento del sindaco Giuliano.

La delega alle Pari Opportunità ancora non è stata affidata e per il momento resta nelle mani del sindaco. Lo scorso 28 marzo il primo tra i non eletti Graziano Vocca è entrato in Consiglio al posto della Pascale, ma si è staccato dalla maggioranza dichiarandosi consigliere indipendente.

– Annamaria Lotierzo –

