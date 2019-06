Il sindaco di Padula Paolo Imparato torna a coprire la carica di consigliere provinciale

Paolo Imparato, sindaco di Padula, assumerà nuovamente la carica di Consigliere della Provincia di Salerno, a seguito delle dimissioni del consigliere Roberto Robustelli, che saranno ufficializzate durante la prossima seduta del Consiglio a Palazzo Sant’Agostino.

Una notizia che arriva subito dopo la nomina di Robustelli ad assessore con delega a vicesindaco del Comune di Sarno. Una decisione che ha portato Robustelli a concentrarsi sulla vita amministrativa e politica della cittadina sarnese e che lo ha indotto a lasciare i banchi del Consiglio provinciale per incompatibilità di carica secondo le norme vigenti in materia, poiché Sarno è un Comune con numero di abitanti superiore a 15mila.

“Sono onorato di ricoprire nuovamente la carica di Consigliere provinciale – ha dichiarato Paolo Imparato -. Ringrazio il Consigliere Robustelli e il Sindaco Canfora perché questa nomina della Giunta comunale mi darà l’opportunità di rientrare in Consiglio provinciale, essendo il primo non eletto della lista del PD. Inoltre ringrazio il Segretario del Partito Democratico, Onorevole Piero De Luca, tutti gli amministratori e Sindaci che mi hanno votato lo scorso 3 febbraio e mi hanno sostenuto durante questi mesi. Confermo la mia disponibilità nei confronti di Sindaci e Amministratori della provincia di Salerno e sono contento che tra qualche settimana il Vallo di Diano e il Golfo di Policastro avrano nuovamente un rappresentante in Consiglio provinciale“.

– Rosanna Raimondo –