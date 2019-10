Il sindaco di Celle di Bulgheria Gino Marotta eletto nel Direttivo regionale dell’Anci

Il sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, è stato eletto nel Direttivo regionale di Anci, l’Associazione dei Comuni campani. L’assemblea dei Sindaci della regione ha rinnovato gli organi del Direttivo regionale e del Consiglio nazionale presso Palazzo Matteotti a Napoli.

“Sono molto contento di questa nomina – ha dichiarato Marotta – ma anche orgoglioso di poter rappresentare tanti Comuni nel Direttivo dell’Anci. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza acquisita in questi anni, sia come direttore dell’Associazione Comuni dei Parchi, sia come commissario straordinario di Consorzio di bonifica, cercando di stringere rapporti tra l’Anbi regionale e l’Anci per convergenze lavorative”.

Ha poi aggiunto che “i Comuni devono necessariamente essere ascoltati di più, troppo spesso troviamo sorprese nelle leggi che scaricano responsabilità sui Comuni senza dare agli Enti alcuno strumento di lavoro e di tutela. Colgo l’occasione per fare gli auguri di buon lavoro al neo presidente Carlo Marino, Sindaco di Caserta, agli altri membri del Direttivo e agli associati tutti”.

– Chiara Di Miele –