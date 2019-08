“Il Sindaco a casa tua”. Al via l’iniziativa del Comune di Palomonte per essere più vicini ai cittadini

L’Amministrazione comunale di Palomonte ha promosso l’iniziativa “Il sindaco a casa tua” per permettere un ulteriore avvicinamento tra gli abitanti e il Comune.

La proposta scaturisce dalla necessità di essere più vicini ai bisogni di quei cittadini che, per problemi di spostamento, impedimenti materiali e ostacoli temporali, non possono recarsi alla Casa Comunale, con un occhio particolare agli anziani o persone con problemi di mobilità.

“Questa idea nasce perché ci pesava non poter raggiungere tutta la popolazione – dichiara il sindaco Mariano Casciano – e quindi abbiamo deciso di fare un passo in avanti nei confronti dei soggetti più deboli che magari non possono raggiungerci nei normali orari di ricevimento stabiliti”.

Il sindaco si prefigge ogni giorno di incontrare le famiglie che hanno necessità, per confrontarsi, discutere ed avere uno scambio di idee.

“Per me è un ulteriore impegno che accetto con piacere – prosegue Casciano – perché è sicuramente istruttivo incontrare la gente oltre le quattro mura istituzionali del Comune. È un progetto interessante per essere capito di più e soprattutto per capire di più. Ed è una trovata bella specialmente dal punto di vista umano, così da semplificare i rapporti tra amministratori e amministrati”.

Casciano si recherà in prima persona presso le varie abitazioni per raccogliere e risolvere le problematiche più disparate, recepire richieste e proposte.

Per un appuntamento è sufficiente scrivere alla pagina Facebook del Comune oppure prenotare all’ufficio protocollo.

– Serena Picciuolo –