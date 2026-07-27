Si rinnova la collaborazione solidale tra il Reggimento Cavalleggeri Guide con sede a Salerno e il Reparto di Neonatologia e TIN dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”, diretto dalla dottoressa Graziella Corbo.

Il 15 maggio scorso si è svolto un evento benefico finalizzato alla raccolta fondi destinati al Reparto, che si è concretizzata con una donazione ufficiale consegnata di recente alla Neonatologia, alla presenza di Nicola Cantone, Direttore Generale del “Ruggi”, della dottoressa Corbo, del Comandante del Reggimento Guide, Colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, del Comandante del Gruppo Squadroni, Tenente Colonnello Pierluigi Petracca e del Sottufficiale di Corpo, Primo Luogotenente Giuseppe Lupoli.

L’importante donazione consiste in vari presidi per il contenimento posturale e per la protezione delle funzioni neurologiche del neonato prematuro durante le cure intensive. Si tratta, nello specifico, di ausili a sostegno della postura e della stimolazione tattile e uditiva, fondamentali per favorire un corretto sviluppo neurocomportamentale. Tra i dispositivi donati sono inclusi anche particolari protezioni per l’udito, studiate per neonati sottoposti a risonanza magnetica del cranio, una procedura diagnostica particolarmente rumorosa e potenzialmente dannosa per i pazienti più fragili.

“Non è la prima volta che il Reggimento Cavalleggeri Guide sostiene il nostro Reparto – dichiara la dottoressa Corbo -. Già in passato, infatti, spinti dal desiderio di migliorare la qualità delle cure, i militari avevano donato un sistema di diffusione di musica per le sale di degenza, con l’obiettivo di creare un ambiente più sereno e stimolante per i neonati ricoverati e per le loro famiglie. Il Reparto di Neonatologia esprime profonda gratitudine al Comandante del Reggimento e a tutti i collaboratori per l’attenzione e l’amicizia dimostrate con continuità“.

“La vicinanza del Reggimento Cavalleggeri Guide al nostro ospedale è la testimonianza concreta di come la solidarietà e il senso di comunità possano fare la differenza – dichiara il Direttore Generale Nicola Cantone -. A nome di tutta l’Azienda ringrazio tutti i militari per il sostegno costante e per la sensibilità dimostrata nel tempo“.