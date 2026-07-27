La Questura di Salerno avrà per la prima volta alla guida un Questore donna. Si tratta di Olimpia Abbate, attualmente in servizio alla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma.

Prenderà il posto del Questore Giancarlo Conticchio e si insedierà ufficialmente lunedì 3 agosto.

Originaria del casertano, è entrata nella Polizia di Stato nel 1991, in servizio al Compartimento della Polizia Postale di Napoli. Nel 1993 è stata trasferita alla Questura di Caserta, prima alla Squadra Mobile e poi come Capo di Gabinetto. E’ stata la prima donna a dirigere la Squadra Mobile di Caserta.

E’ stata inoltre Vicario della Questura dell’Aquila e capo della Polizia Ferroviaria ad Ancona. Nel 2020 ha diretto il Compartimento della Polizia Ferroviaria di Napoli, ma ha ricoperto anche l’incarico di Questore a Pistoia e a Rimini.

L’esperienza maturata in questi anni al servizio della Polizia di Stato, nel corso dei quali ha condotto operazioni importanti contro la criminalità, fanno del nuovo Questore di Salerno una figura esperta e altamente professionale.