Il “Pomponio Leto” di Teggiano ospite del corso di formazione per i giornalisti a Salerno

I Licei salernitani “Pomponio Leto” di Teggiano, “Francesco De Sanctis”, “Torquato Tasso” e “Genovesi-Da Vinci”, ospiti del corso di formazione svoltosi questa mattina a Salerno, sul tema “Il giornalismo a scuola, fra deontologia e didattica”, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Presenti all’incontro, unitamente ai dirigenti scolastici Rocco Colombo, Carmela Santarcangelo, Nicola Annunziata e Cinzia Guida, il Presidente dell’ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, Carla Errico, Mariano Ragusa, Josè Elia, Clemy De Maio, Concita De Luca ed Anna Bisogno. Ha moderato l’incontro Francesca Salemme.

“E’ stato un incontro di altissimo livello – ha riferito il giornalista Eduardo Scotti – ed è per questo che voglio ringraziare prima di tutto il nostro presidente Ottavio Lucarelli, tutti i colleghi intervenuti ed i dirigenti scolastici che, in provincia di Salerno, sono maggiormente impegnati nell’organizzare progetti sulla comunicazione“. Scotti, nell’introdurre i lavori, ha presentato un “servizio” curato dagli studenti del “De Sanctis” sul sistema di integrazione che si sta diffondendo nel comune di Ottati.

“Ringrazio tutti i partecipanti per aver aderito in maniera così numerosa a questo importante appuntamento – ha dichiarato il Presidente Ottavio Lucarelli – Il nostro impegno continuerà ancora incessantemente, teso ad organizzare corsi di formazione su tutto il territorio della Campania, per offrire a tutti giornalisti una adeguata formazione, completamente gratuita, a tutto vantaggio di una sempre più corretta informazione“.

Presente all’incontro, che ha visto coinvolti anche gli studenti del corso di giornalismo del Liceo “De Sanctis”, anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

– redazione –