Il Parco Nazionale seleziona 20 volontari per il progetto di Servizio Civile “Tuteliamo la biodiversità”

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il Bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale per un periodo continuato di dodici mesi. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha avuto l’approvazione di un progetto denominato “Tuteliamo la Biodiversità” per un totale di 20 volontari che saranno impiegati presso la sede dell’Ente a Vallo della Lucania.

Per essere ammessi bisogna avere un’età compressa tra i 18 e i 28 anni. C’è tempo fino alle ore 14:00 del 20 ottobre prossimo per presentare la domanda di partecipazione esclusivamente on line all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it con la piattaforma DOL.

Sarà pubblicato sul sito del Parco e sul sito de Il Sentiero, nella sezione dedicata al “servizio civile”, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio. Il bando completo è consultabile sul sito del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

– Antonella D’Alto –