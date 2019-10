Eboli: esce da un bar in centro e le scippano la borsa. Paura per una donna del posto

Paura in pieno centro cittadino ad Eboli. Una donna di 73 anni è stata scippata da un uomo in via Apollo 11.

La donna, come riporta “La Città di Salerno“, appena uscita da un bar, è stata seguita dal malvivente che l’ha strattonata per scipparle la borsetta, facendola cadere violentemente a terra.

La vittima è stata subito soccorsa dai passanti e dalla Polizia Municipale, è stata fatta sedere perchè si riprendesse e nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi per accertamenti sul suo stato di salute. Trasportata con l’ambulanza all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” è stata sottoposta a visite e radiografie ma fortunatamente le suo condizioni non hanno destato preoccupazione.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri.

– Paola Federico –