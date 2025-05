Ha lasciato il segno nella comunità scolastica salernitana la visita di ieri a Salerno del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Dell’importante momento ne abbiamo parlato con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Mimì Minella.

Dirigente Minella, possiamo trarre un bilancio della visita di ieri a Salerno del ministro Valditara a Salerno?

E’ stata una giornata memorabile, una vera iniezione di ottimismo per il futuro dell’Istruzione.

Non capita spesso che un ministro dell’Istruzione si rechi in più scuole, per incontrare alunni, studenti, docenti e personale Ata in una stessa giornata.

Esatto, ed a Salerno è successo. E’ stato un vero e proprio tour che ha lasciato un segno indelebile, infondendo nuova energia e speranza nel futuro dell’istruzione locale. Il ministro, infatti, ha visitato diverse istituzioni scolastiche, dimostrando una grande attenzione alle esigenze del territorio. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo, testimoniando un dialogo costruttivo e aperto tra il ministero e le realtà locali.

Com’è nata la possibilità che il ministro Valditara scegliesse Salerno per toccare con mano il mondo della scuola?

Voglio ringraziare personalmente il ministro Valditara ed il suo staff per questo privilegio che ha voluto concedere alla scuola salernitana. Sono davvero contento che abbia accettato di incontrare non soltanto le scuole del capoluogo ma, grazie alla presenza della maggior parte dei Dirigenti scolastici della provincia presenti all’incontro che ringrazio per aver accettato il mio invito a partecipare, è come se avesse incontrato l’intero territorio salernitano. E di questa opportunità che ha voluto concederci intendo ringraziarlo veramente con tutto il cuore. Un elemento distintivo della sua visita, infatti, è stato l’approccio diretto e l’attenzione all’ascolto. Questo approccio ha rafforzato il senso di comunità ed ha dimostrato l’impegno del Ministero a lavorare in sinergia con il territorio, rendendoci ovviamente orgogliosi per questo senso di vicinanza che il ministro ha mostrato verso la nostra scuola.

Soddisfatto, quindi, di questa visita?

La visita del ministro Valditara, che ringrazio anche per il senso di amicizia dimostrato nei miei confronti, ha rappresentato un’occasione preziosa per mettere in luce le eccellenze del sistema scolastico salernitano e per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e comunità. L’entusiasmo e l’ottimismo che hanno caratterizzato questa giornata lasciano presagire un futuro promettente per l’istruzione a Salerno, con nuove opportunità e progetti innovativi all’orizzonte.

